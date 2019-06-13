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Безробіття в Україні знижується кілька місяців поспіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:20
Пропонуємо до обговорення:
У травні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 300,9 тисяч безробітних.
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R2
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:20
Идиоты, сейчас просто куча народа в Польшу рванули на заработки
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alex7gk
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