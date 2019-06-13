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Безробіття в Україні знижується
кілька місяців поспіль

Безробіття в Україні знижується кілька місяців поспіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:20

Безробіття в Україні знижується кілька місяців поспіль

Пропонуємо до обговорення:
У травні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 300,9 тисяч безробітних.

Дивися повний текст Безробіття в Україні знижується кілька місяців поспіль.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:20

Идиоты, сейчас просто куча народа в Польшу рванули на заработки
alex7gk
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