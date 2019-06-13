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IKEA змінила плани виходу
на український ринок

IKEA змінила плани виходу на український ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:21

IKEA змінила плани виходу на український ринок

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба виробника.

Дивися повний текст IKEA змінила плани виходу на український ринок.
R2
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