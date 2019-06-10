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НКРЕКП обіцяє переглянути тарифи для облгазів до кінця...
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:32
Пропонуємо до обговорення:
Профспілка газових господарств України заявляє про обіцянку Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) переглянути тарифи для газорозподільних компаній до кінця червня.
Дивися повний текст НКРЕКП обіцяє переглянути тарифи для облгазів до кінця червня
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:32
как они могут что-то пересматривать если создание НКРЭКУ признано противоречащим Конституции?...
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