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НКРЕКП обіцяє переглянути
тарифи для облгазів до кінця...

НКРЕКП обіцяє переглянути тарифи для облгазів до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:32

НКРЕКП обіцяє переглянути тарифи для облгазів до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
Профспілка газових господарств України заявляє про обіцянку Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) переглянути тарифи для газорозподільних компаній до кінця червня.

Дивися повний текст НКРЕКП обіцяє переглянути тарифи для облгазів до кінця червня.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:32

как они могут что-то пересматривать если создание НКРЭКУ признано противоречащим Конституции?...
Тракторист
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