RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Huawei призупиняє
розробку нових ноутбуків

Huawei призупиняє розробку нових ноутбуків
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:42

Huawei призупиняє розробку нових ноутбуків

Пропонуємо до обговорення:
Через американські санкції компанія Huawei змушена призупинити розробки ноутбуків на процесорах Intel і AMD.

Дивися повний текст Huawei призупиняє розробку нових ноутбуків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89320
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:42

Процессоры для мобилных устройств уже естьь.
Думаю скоро увидим импортозамещение американских процессоров для ноутбуков.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 285
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akta, Igorten і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Huawei тестує російську альтернативу Android 1, 2
R2 » Сер 12 чер, 2019 08:29
11 388
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 чер, 2019 16:51
Вкладчик1234
Експерти передрікають крах власної операційки Huawei
R2 » П'ят 07 чер, 2019 18:53
2 116
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2019 21:05
Вкладчик1234
Рейтинг нових вантажівок, які українці купували в травні
R2 » Сер 05 чер, 2019 08:38
1 41
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2019 08:38
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron