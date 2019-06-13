Через американські санкції компанія Huawei змушена призупинити розробки ноутбуків на процесорах Intel і AMD.
Дивися повний текст Huawei призупиняє розробку нових ноутбуків.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:42
Huawei призупиняє розробку нових ноутбуків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Huawei призупиняє розробку нових ноутбуків.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:42
Процессоры для мобилных устройств уже естьь.
Думаю скоро увидим импортозамещение американских процессоров для ноутбуков.
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