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Побудовано перший залізничний
шлях Кримського моста (фото)

Побудовано перший залізничний шлях Кримського моста (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:55

Побудовано перший залізничний шлях Кримського моста (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Окупанти зімкнули рейки на першому шляху залізничної частини Кримського моста у напрямку з окупованого півострова на материк.

Дивися повний текст Побудовано перший залізничний шлях Кримського моста (фото).
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