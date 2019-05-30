|
|
Побудовано перший залізничний шлях Кримського моста (фото)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:55
Пропонуємо до обговорення:
Окупанти зімкнули рейки на першому шляху залізничної частини Кримського моста у напрямку з окупованого півострова на материк.
Дивися повний текст Побудовано перший залізничний шлях Кримського моста (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89321
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему