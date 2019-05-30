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Побудовано перший залізничний
шлях Кримського моста (фото)

Побудовано перший залізничний шлях Кримського моста (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:55

Побудовано перший залізничний шлях Кримського моста (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Окупанти зімкнули рейки на першому шляху залізничної частини Кримського моста у напрямку з окупованого півострова на материк.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:56

Какой мост он же рухнул
pantech1980
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:11

Мосфильм :)

А если серьезно, то дядя Вова автомобильный мост закончил, ж/д заканчивает. А окончания строительства развязки на пересечении М22 и Р52 не видать, хоть начинали примерно в одно время. Сейчас там реальное очко, на проезд по раздолбанной грунтовке тратишь минут 15. До начала строительства перед стоп-линией на второстепенной Р52 я больше 2 машин ни разу не наблюдал, проезжая (раз 200, на протяжении почти 10 лет) по главной М12. И нахиба было все это затевать? Если бабки жгли ляшку, построили бы лучше путепровод над ж/д в 5 километрах от обозначенного перекрестка. Вот там реально можно застрять на 20 минут.
summacut
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