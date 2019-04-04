Про це 14 червня пишуть в прес-службі прокуратури Київської області.
Дивися повний текст У Укртрансгазу вкрали $14 млн дол..
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:39
У Укртрансгазу вкрали $14 млн дол.
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Дивися повний текст У Укртрансгазу вкрали $14 млн дол..
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:39
Следователи косят под идиотов. Банальная обналичка, и деньги получили директора ПАО Укртрансгаза.
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