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У Укртрансгазу
вкрали $14 млн дол.

У Укртрансгазу вкрали $14 млн дол.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:39

У Укртрансгазу вкрали $14 млн дол.

Пропонуємо до обговорення:
Про це 14 червня пишуть в прес-службі прокуратури Київської області.

Дивися повний текст У Укртрансгазу вкрали $14 млн дол..
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:39

Следователи косят под идиотов. Банальная обналичка, и деньги получили директора ПАО Укртрансгаза.
zloy_ukr
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