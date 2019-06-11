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Перший комп'ютер продали за $159 тис.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:06
Пропонуємо до обговорення:
Роботу першого американського комерційного цифрового комп'ютера UNIVAC 1, розробленого інженерами Робертом Екертом і Джоном Мочлі продемонстрували у Вашингтоні, США 14 червня 1951 року. Машина коштувала в різний час від $ 159 тис. до $ 500 тис.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:06
Это к чему статья? Тем более перепечатка от центра транспортных стратегий?
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