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Перший комп'ютер
продали за $159 тис.

Перший комп'ютер продали за $159 тис.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:06

Перший комп'ютер продали за $159 тис.

Пропонуємо до обговорення:
Роботу першого американського комерційного цифрового комп'ютера UNIVAC 1, розробленого інженерами Робертом Екертом і Джоном Мочлі продемонстрували у Вашингтоні, США 14 червня 1951 року. Машина коштувала в різний час від $ 159 тис. до $ 500 тис.

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Это к чему статья? Тем более перепечатка от центра транспортных стратегий?
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Из текста: "Мощный процессор составляла 2,25 МГц".
Шедевр, однако.
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