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Хакери зламали онлайн-обмінник
валют - вивели сотні...

Хакери зламали онлайн-обмінник валют - вивели сотні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:54

Хакери зламали онлайн-обмінник валют - вивели сотні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Дивися повний текст Хакери зламали онлайн-обмінник валют - вивели сотні тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:54

Подбрили барыгу, с кем не бывает.
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:18

А "онлайн-обмінник валют" у нас уже защищается Законами?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 11:12

Вкладчик1234, а почему нет?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 11:28

  Вкладчик1234 написав:А "онлайн-обмінник валют" у нас уже защищается Законами?

В данном случае расследовали банальную кражу денег с карточного приватовского счёта. Если бы украли только крипту, расследование даже не начинали бы.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 11:49

  RomanTik написав:Вкладчик1234, а почему нет?

А что по поводу такой деятельности говорят НБУ и всякие нкцпфр?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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