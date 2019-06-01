Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.
Дивися повний текст Хакери зламали онлайн-обмінник валют - вивели сотні тисяч гривень.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:54
Хакери зламали онлайн-обмінник валют - вивели сотні...
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Дивися повний текст Хакери зламали онлайн-обмінник валют - вивели сотні тисяч гривень.
Додано: Суб 15 чер, 2019 11:12
Вкладчик1234, а почему нет?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Суб 15 чер, 2019 11:28
Додано: Суб 15 чер, 2019 11:49
А что по поводу такой деятельности говорят НБУ и всякие нкцпфр?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 15 чер, 2019 12:57
Вкладчик1234, а каким боком НБУ к цифровым валютам многие из которых вообще валютами не являются (к примеру вебмани)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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