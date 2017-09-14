RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Росії розробляють смартфони
на власній операційній системі

У Росії розробляють смартфони на власній операційній системі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:05

У Росії розробляють смартфони на власній операційній системі

Пропонуємо до обговорення:
У вересні в Росії планують випустити в продаж перші комерційні смартфони та планшети на операційній системі Astra Linux.

Дивися повний текст У Росії розробляють смартфони на власній операційній системі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89326
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:09

На третий раз должен таки получится у них убийца айфонов. Предыдущие почти точно работали, осталось добиться, чтобы они были не самоубийцами а убийцами именно айфонов.
Sommer
 
Повідомлень: 4171
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:21

Re: У Росії розробляють смартфони на власній операційній сис

  Sommer написав:На третий раз должен таки получится у них убийца айфонов
ватофон против айфона часть третья)). Хотя вот это YotaPhone 2 уже все айфоны победил? Или нет?))). Словосочетаний роССия и смартфон уже вызывает улыбку.. ну если у вас все со скрепами в порядке и хромосомами)). А уж на "исконно руЗЗькем Линуксе"...))))...это так же смешно когда они начинают лепетать что то про освоение Луны.. особенно если перед этим очередной Суперджет навернулся))..
Джон
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 16.03.17
Подякував: 47 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 13:45

да. да. давайте.
еще и интернет "на выход" закройте уже наконец. :lol: :lol:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 11.10.16
Подякував: 735 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 14:36

Операционная "Ё" система.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1698
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 482, 483, 484
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4838 259035
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 16:36
Sommer
У Росії готуються заборонити майнінг криптовалют
R2 » Вів 11 чер, 2019 21:23
2 148
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 чер, 2019 05:04
shiryukov7
У Рахунковій палаті Росії заявили про "шок для економіки"
R2 » Чет 06 чер, 2019 16:51
6 254
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2019 15:06
PV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.