У вересні в Росії планують випустити в продаж перші комерційні смартфони та планшети на операційній системі Astra Linux.
Дивися повний текст У Росії розробляють смартфони на власній операційній системі.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:05
У Росії розробляють смартфони на власній операційній системі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Росії розробляють смартфони на власній операційній системі.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:09
На третий раз должен таки получится у них убийца айфонов. Предыдущие почти точно работали, осталось добиться, чтобы они были не самоубийцами а убийцами именно айфонов.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:21
Re: У Росії розробляють смартфони на власній операційній сис
ватофон против айфона часть третья)). Хотя вот это YotaPhone 2 уже все айфоны победил? Или нет?))). Словосочетаний роССия и смартфон уже вызывает улыбку.. ну если у вас все со скрепами в порядке и хромосомами)). А уж на "исконно руЗЗькем Линуксе"...))))...это так же смешно когда они начинают лепетать что то про освоение Луны.. особенно если перед этим очередной Суперджет навернулся))..
Додано: Суб 15 чер, 2019 20:47
Re: У Росії розробляють смартфони на власній операційній сис
В России потихонечку хотят изолировать себя от внешнего мира. Дальше отключат и спутников ТВ и будут они только Первый канал смотреть и на Ладах Вестах ездить, потому что кругом враги
Додано: Суб 15 чер, 2019 21:25
Додано: Нед 16 чер, 2019 10:09
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