У Росії розробляють смартфони на власній операційній системі

Джон написав:а через поколение будут смотреть на пролетающие по небу спутники и рассказывать сказки про то что "дидывкосмослетали"..и умели в коробочки говорить друг другу из деревни в деревню...))
PS Мне вот интересно кто то может назвать 10 руЗЗьке ученых которые хоть что то изобрели что используется сейчас в мире?
Вот как Ньютон или Маркони или Эдиссон с лампочками?
Я вот кроме Менделееева с его таблицей больше ничего не нашел...
Пропиаренный Ломоносов с мозгами боксера пилил царицу имел денег на этом а по концовке навернулся получив по кумполу разряд молнии. и НИЧЕГО не изобрел.
Джон написав:PS Мне вот интересно кто то может назвать 10 руЗЗьке ученых которые хоть что то изобрели что используется сейчас в мире?
Вот как Ньютон или Маркони или Эдиссон с лампочками?
Я вот кроме Менделееева с его таблицей больше ничего не нашел..
Водородная бомба, баллистическая ракета, электросварка, рефлексы головного мозга Сеченова, условные рефлексы Павлова, основы органической химии Бутлерова, Циолковский, Лобачевский, Курчатов, автомат Калашникова, Маркони не далеко ушел от Попова, а Эдиссон от Яблочкова, Ландау, основы иммунитета Мечникова, некоторые виды лазеров, полупроводники Алферова в каждом мобильном телефоне и тд