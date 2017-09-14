У Росії розробляють смартфони на власній операційній системі
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Laven написав:будут они только Первый канал смотреть и на Ладах Вестах ездить
а через поколение будут смотреть на пролетающие по небу спутники и рассказывать сказки про то что "дидывкосмослетали"..и умели в коробочки говорить друг другу из деревни в деревню...)) PS Мне вот интересно кто то может назвать 10 руЗЗьке ученых которые хоть что то изобрели что используется сейчас в мире? Вот как Ньютон или Маркони или Эдиссон с лампочками? Я вот кроме Менделееева с его таблицей больше ничего не нашел... Пропиаренный Ломоносов с мозгами боксера пилил царицу имел денег на этом а по концовке навернулся получив по кумполу разряд молнии. и НИЧЕГО не изобрел.
Джон написав:PS Мне вот интересно кто то может назвать 10 руЗЗьке ученых которые хоть что то изобрели что используется сейчас в мире? Вот как Ньютон или Маркони или Эдиссон с лампочками? Я вот кроме Менделееева с его таблицей больше ничего не нашел..
Водородная бомба, баллистическая ракета, электросварка, рефлексы головного мозга Сеченова, условные рефлексы Павлова, основы органической химии Бутлерова, Циолковский, Лобачевский, Курчатов, автомат Калашникова, Маркони не далеко ушел от Попова, а Эдиссон от Яблочкова, Ландау, основы иммунитета Мечникова, некоторые виды лазеров, полупроводники Алферова в каждом мобильном телефоне и тд
вслушайтесь в цифру - десятки тысяч! Это практически "ноль" % продаж даже самого захудалого китайского смартфона. Уверен, что человек ценящий конфиденциальность и частность даже не взглянут в сторону этих устройств. Сначала перейдут силовые ведомства, потом все гос.органы, потом связанные с гос.органами компании, телекоммуникации и т.д.
Раз русские пытаются противостоять американцам они вынуждены разрабатывать самостоятельны системы, а не пользоваться американскими. Глонасс ведь организовывали в большей степени для военных, и потом гражданских начали заставлять пользоваться. Нельзя направлять ракеты на Америку и использовать для этого американскую GPS.
И операционные системы разрабатываю тоже не потому что деньги лишние, просто видимо в российской армии видимо пытаются отказаться от американских ОСей.
Слышал в Украине тоже отказываются от бухгалтерской программы 1С разработанной в России.
Ну и Русские аналогично пытаются отказаться от американского софта.