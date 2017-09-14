У Росії розробляють смартфони на власній операційній системі

Додано: Пон 17 чер, 2019 11:08

freeze написав: Водородная бомба, баллистическая ракета, электросварка, рефлексы головного мозга Сеченова, условные рефлексы Павлова, основы органической химии Бутлерова, Циолковский, Лобачевский, Курчатов, автомат Калашникова, Маркони не далеко ушел от Попова, Водородная бомба, баллистическая ракета, электросварка, рефлексы головного мозга Сеченова, условные рефлексы Павлова, основы органической химии Бутлерова, Циолковский, Лобачевский, Курчатов, автомат Калашникова, Маркони не далеко ушел от Попова,

- разрбота США в ЛОс-Аламосе 40-х годов, спертая совком, баллистическая ракета..ну если не считать что РН.)) ,-- ворованный Stg-44, причем калашников свой АК "изобрел" после встречи с Хуго Шмайссером)), а потом ничего принципиально нового изобрести не мог). условные рефлексы Павлова -- до этого как я понимаю рефлексов не было? ))- а что он собственно изобрел? китайцы ракеты запускали в те времена когда он у папы в яйцах пищал..все наоборот, радиостанции Маркони в то время использовал весь мир и руззьке флот в том числе, радиостанция Попова?? нет не слышали)).Насчет "совок вот промышленность поднял" - пара фактов: ГАЗ А — лицензионная копия американского Ford-A, Москвич 400 — точная копия Opel Kadett K38,ЗИС-110 (1945г.) — Packard 180 (1942г.),ЗАЗ-965 (1960г.) — Fiat 600 (1955г.),ВАЗ-2101 (1970г.) — Fiat 124 (1966г.), то же руззьке оружие, про ворованный калаш я писал выше но воровали не только его , Браунинг (1903г.) — ТТ (1933г.) копия B-29 - Ту-4. Да что там перечислять, практически все что было у Совка это или купленное или ворованное или немецкое трофейное. И сейчас Московия ворует, авиалайнер Superjet — 70% его комплектующих импортные, авионика- французская Thales, двигатели -SaM146 — PowerJet французы интерьер - американская B/E Aerospace. Пиннокио - Буратино, Санта Клаус - Дед Мороз...PS Вывод из этого простой Московиты воровали-воруют- будут воровать, чужие технологии. Но стоит понимать, что ворованная технология + кривые руки московита+ нижайшая культура производства = подделка всегда хуже оригинала. + то что по времени московитская подделка уже устаревает. То есть все это Е-птофоны на "исконно руЗЗьке" ворованной у финнов ОС это всего лишь корявые устаревшие клоны..вот и все..