У Росії розробляють смартфони на власній операційній системі
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Laven написав:будут они только Первый канал смотреть и на Ладах Вестах ездить
а через поколение будут смотреть на пролетающие по небу спутники и рассказывать сказки про то что "дидывкосмослетали"..и умели в коробочки говорить друг другу из деревни в деревню...)) PS Мне вот интересно кто то может назвать 10 руЗЗьке ученых которые хоть что то изобрели что используется сейчас в мире? Вот как Ньютон или Маркони или Эдиссон с лампочками? Я вот кроме Менделееева с его таблицей больше ничего не нашел... Пропиаренный Ломоносов с мозгами боксера пилил царицу имел денег на этом а по концовке навернулся получив по кумполу разряд молнии. и НИЧЕГО не изобрел.
Джон написав:PS Мне вот интересно кто то может назвать 10 руЗЗьке ученых которые хоть что то изобрели что используется сейчас в мире? Вот как Ньютон или Маркони или Эдиссон с лампочками? Я вот кроме Менделееева с его таблицей больше ничего не нашел..
Водородная бомба, баллистическая ракета, электросварка, рефлексы головного мозга Сеченова, условные рефлексы Павлова, основы органической химии Бутлерова, Циолковский, Лобачевский, Курчатов, автомат Калашникова, Маркони не далеко ушел от Попова, а Эдиссон от Яблочкова, Ландау, основы иммунитета Мечникова, некоторые виды лазеров, полупроводники Алферова в каждом мобильном телефоне и тд
вслушайтесь в цифру - десятки тысяч! Это практически "ноль" % продаж даже самого захудалого китайского смартфона. Уверен, что человек ценящий конфиденциальность и частность даже не взглянут в сторону этих устройств. Сначала перейдут силовые ведомства, потом все гос.органы, потом связанные с гос.органами компании, телекоммуникации и т.д.
Раз русские пытаются противостоять американцам они вынуждены разрабатывать самостоятельны системы, а не пользоваться американскими. Глонасс ведь организовывали в большей степени для военных, и потом гражданских начали заставлять пользоваться. Нельзя направлять ракеты на Америку и использовать для этого американскую GPS.
И операционные системы разрабатываю тоже не потому что деньги лишние, просто видимо в российской армии видимо пытаются отказаться от американских ОСей.
Слышал в Украине тоже отказываются от бухгалтерской программы 1С разработанной в России.
Ну и Русские аналогично пытаются отказаться от американского софта.
Yura_Gag написав:Раз русские пытаются противостоять американцам они вынуждены разрабатывать самостоятельны системы, а не пользоваться американскими. Глонасс ведь организовывали в большей степени для военных, и потом гражданских начали заставлять пользоваться. Нельзя направлять ракеты на Америку и использовать для этого американскую GPS.
И операционные системы разрабатываю тоже не потому что деньги лишние, просто видимо в российской армии видимо пытаются отказаться от американских ОСей.
Слышал в Украине тоже отказываются от бухгалтерской программы 1С разработанной в России.
Ну и Русские аналогично пытаются отказаться от американского софта.
Но есть небольшая разница (если Вы заметили). Российский хайтек бурно развивается, создавая технологии, недоступные остальному миру. Украинский, стоявший на том же уровне еще 30 лет назад, почил, как говорится в бозе.
freeze написав:Водородная бомба, баллистическая ракета, электросварка, рефлексы головного мозга Сеченова, условные рефлексы Павлова, основы органической химии Бутлерова, Циолковский, Лобачевский, Курчатов, автомат Калашникова, Маркони не далеко ушел от Попова,
Водородная бомба - разрбота США в ЛОс-Аламосе 40-х годов, спертая совком, баллистическая ракета..ну если не считать что РН Р-1 (1948г.) — Фау-2 (1942г.).)) , автомат Калашникова -- ворованный Stg-44, причем калашников свой АК "изобрел" после встречи с Хуго Шмайссером)), а потом ничего принципиально нового изобрести не мог). условные рефлексы Павлова -- до этого как я понимаю рефлексов не было? ))Циолковский - а что он собственно изобрел? китайцы ракеты запускали в те времена когда он у папы в яйцах пищал.. Маркони не далеко ушел от Попова все наоборот, радиостанции Маркони в то время использовал весь мир и руззьке флот в том числе, радиостанция Попова?? нет не слышали)). Насчет "совок вот промышленность поднял" - пара фактов: ГАЗ А — лицензионная копия американского Ford-A, Москвич 400 — точная копия Opel Kadett K38,ЗИС-110 (1945г.) — Packard 180 (1942г.),ЗАЗ-965 (1960г.) — Fiat 600 (1955г.),ВАЗ-2101 (1970г.) — Fiat 124 (1966г.), то же руззьке оружие, про ворованный калаш я писал выше но воровали не только его , Браунинг (1903г.) — ТТ (1933г.) копия B-29 - Ту-4. Да что там перечислять, практически все что было у Совка это или купленное или ворованное или немецкое трофейное. И сейчас Московия ворует, авиалайнер Superjet — 70% его комплектующих импортные, авионика- французская Thales, двигатели -SaM146 — PowerJet французы интерьер - американская B/E Aerospace. Пиннокио - Буратино, Санта Клаус - Дед Мороз... PS Вывод из этого простой Московиты воровали-воруют- будут воровать, чужие технологии. Но стоит понимать, что ворованная технология + кривые руки московита+ нижайшая культура производства = подделка всегда хуже оригинала. + то что по времени московитская подделка уже устаревает. То есть все это Е-птофоны на "исконно руЗЗьке" ворованной у финнов ОС это всего лишь корявые устаревшие клоны..вот и все..
Джон написав:PS Вывод из этого простой Московиты воровали-воруют- будут воровать, чужие технологии. Но стоит понимать, что ворованная технология + кривые руки московита+ нижайшая культура производства = подделка всегда хуже оригинала. + то что по времени московитская подделка уже устаревает. То есть все это Е-птофоны на "исконно руЗЗьке" ворованной у финнов ОС это всего лишь корявые устаревшие клоны..вот и все..
Вот вам реально не наплевать на московитский айфон ? Давайте лучше поговорим об украинских разработках и операционных системах.
озвучьте список "недоступных миру" технологий)))..
Волгарь написав:Украинский, стоявший на том же уровне еще 30 лет назад, почил, как говорится в бозе.
ну почему, вот не один десяток лет в Украине делают свою электронику например Impression Electronics компания, от смартов до ПК, тихо мирно и без понтов с воплями - не имеющий аналогоффф в мире)). По РН например для Британии в Днепре создали РН Skyrora, для запуска наноспутников и кубсатов. В отличие от несозданной РН Ангара , Skyrora уже запущенна. Небольшая РН может запускать КА на орбиту даже с палуб ракетного крейсера класса USS Ticonderoga. РН Зенит с комплектующими из Московии заменяеться РН "Маяк-3.9S" В Новой Шотландии Канада, строиться космодром для запуска РН Циклон -4М
Отличие Украины от срепоносов в том, что тут не звиздят а молча делают))..
freeze написав:30 процентов, или больше, или меньше ?
так они не скреповые... болезнью ипортозамещения не страдают, разрабатывают железо в Украине а где берут комплектующие не суть важно. В любом случае производства микроэлектроники ни в Украине ни в Московии нет.. значит тащат с Тайваней Китаев...