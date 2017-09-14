У Росії розробляють смартфони на власній операційній системі

Джон написав:так они не скреповые... болезнью ипортозамещения не страдают, разрабатывают железо в Украине а где берут комплектующие не суть важно. В любом случае производства микроэлектроники ни в Украине ни в Московии нет.. значит тащат с Тайваней Китаев...
Надо будет прикупить, опробовать ради интереса, цена смешная 1599 грн
Планшет ImPAD B701
Планшет Impression ImPAD B701 7" IPS (1024x600) / четырёхъядерный Spreadtrum SC7731C (ядро ARM Cortex-A7) до 1.2 ГГц / ОЗУ 1 Гб / 8 Гб / 2G/3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS / камеры 2.0 Мп, 5.0 Мп / Android 6.0 / гарантия 12 мес.