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У Росії розробляють смартфони
на власній операційній системі

У Росії розробляють смартфони на власній операційній системі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 12:00

  Джон написав:
  freeze написав:30 процентов, или больше, или меньше ?
так они не скреповые... болезнью ипортозамещения не страдают, разрабатывают железо в Украине а где берут комплектующие не суть важно. В любом случае производства микроэлектроники ни в Украине ни в Московии нет.. значит тащат с Тайваней Китаев...



Надо будет прикупить, опробовать ради интереса, цена смешная 1599 грн

Планшет ImPAD B701
Планшет Impression ImPAD B701 7" IPS (1024x600) / четырёхъядерный Spreadtrum SC7731C (ядро ARM Cortex-A7) до 1.2 ГГц / ОЗУ 1 Гб / 8 Гб / 2G/3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS / камеры 2.0 Мп, 5.0 Мп / Android 6.0 / гарантия 12 мес.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 12:17

Re: У Росії розробляють смартфони на власній операційній сис

  freeze написав:Надо будет прикупить, опробовать ради интереса, цена смешная 1599 грн

Планшет ImPAD B701
тогда вот этот ImPAD P701 - Android 8.1 все же новее чем 6 да и MediaTek MT8321 получше чем Spreadtrum SC7731C....
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 19:51

  Волгарь написав:Российский хайтек бурно развивается, создавая технологии, недоступные остальному миру.


Все, волгарь окончательно распрощался с реальным миром. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 19:59

И кстати, про недоступный хайтек РФ:
Россия признала неспособность самостоятельно создавать спутники


https://lenta.ru/news/2018/04/20/satellite/

Похоже хайтек у них недоступный не только для всего мира, но и вообще для всех. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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