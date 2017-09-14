У Росії розробляють смартфони на власній операційній системі
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freeze написав:30 процентов, или больше, или меньше ?
так они не скреповые... болезнью ипортозамещения не страдают, разрабатывают железо в Украине а где берут комплектующие не суть важно. В любом случае производства микроэлектроники ни в Украине ни в Московии нет.. значит тащат с Тайваней Китаев...
Надо будет прикупить, опробовать ради интереса, цена смешная 1599 грн