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У Росії розробляють смартфони на власній операційній системі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:06
Пропонуємо до обговорення:
У вересні в Росії планують випустити в продаж перші комерційні смартфони та планшети на операційній системі Astra Linux.
Дивися повний текст У Росії розробляють смартфони на власній операційній системі
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