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Імпорт товарів перевищив експорт більш ніж на $2 млн за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 чер, 2019 10:02
Пропонуємо до обговорення:
Імпорт товарів у січні-квітні 2019 року склав 18 456,9 млн, збільшившись на 9,3%.
Дивися повний текст Імпорт товарів перевищив експорт більш ніж на $2 млн за чотири місяці (таблиця)
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Додано: Суб 15 чер, 2019 10:02
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Пон 13 тра, 2019 10:01
vetka