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Індія вирішила побудувати
власну космічну станцію

Індія вирішила побудувати власну космічну станцію
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 10:10

Індія вирішила побудувати власну космічну станцію

Пропонуємо до обговорення:
Слідом за підкоренням Місяця, на якому Індія вирішила черпати якесь суперпаливо, до 2030 року індійська влада планує побудувати і доставити на орбіту власну станцію для проведення експериментів в умовах мікрогравітації.

Дивися повний текст Індія вирішила побудувати власну космічну станцію.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 10:10

Власних станцій в світі немає ні в кого. Пайова участь це далеко не власність.
w1961
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