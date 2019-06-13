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Індія вирішила побудувати власну космічну станцію
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Додано: Суб 15 чер, 2019 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Слідом за підкоренням Місяця, на якому Індія вирішила черпати якесь суперпаливо, до 2030 року індійська влада планує побудувати і доставити на орбіту власну станцію для проведення експериментів в умовах мікрогравітації.
Дивися повний текст Індія вирішила побудувати власну космічну станцію
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Додано: Суб 15 чер, 2019 10:10
Власних станцій в світі немає ні в кого. Пайова участь це далеко не власність.
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