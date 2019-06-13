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Індія вирішила побудувати власну космічну станцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 чер, 2019 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Слідом за підкоренням Місяця, на якому Індія вирішила черпати якесь суперпаливо, до 2030 року індійська влада планує побудувати і доставити на орбіту власну станцію для проведення експериментів в умовах мікрогравітації.
Дивися повний текст Індія вирішила побудувати власну космічну станцію
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R2
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Додано: Суб 15 чер, 2019 10:10
Власних станцій в світі немає ні в кого. Пайова участь це далеко не власність.
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w1961
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Додано: Суб 15 чер, 2019 11:00
станції на земній орбіті - власніть народу Землі! верніть станції народові планети! ганьба космічному олігархату!!!
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Tamagoch
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Додано: Суб 15 чер, 2019 12:04
- Варто зазначити, що на сьогоднішній день власні станції в космосі є тільки у США, Росії, Китаю - сотрите бред безграмотного недо-писаки. В космосе есть всего ДВЕ станции МКС - международная и Тяньгун-2 китайская которую сведут с орбиты этим летом и утопят в океане. Очень интересно поинтересоваться у этого "грамотея" что написал неправдивую статейку про названия станций США и страны-агрессора? ))
Что же касается последней ..то у скрепоносов нет не то, что своей орбитальной станции но скоро исчезнет и возможность самостоятельных запусков в космос... После распада СССР скрепоносы потеряли технологию РН Энергия, потом потеряли технологию КА Буран, не смогли запустить ни одного КА дальше земной орбиты в то время как по Марсу катаются марсоходы США и КА Новые Горизонты долетел до Плутона..Сейчас из за криворукости и тупости отказались от совкового РН Протон.. ну и 25+ лет строят хромосомную РН Ангара в которую вбухали более 15+ миллиардов уе а потом данные по распилу засекретили и ничего пока нет.. ибо видимо нет или духовности на нее но скорее всего нет мозгов.
Так что речи про создание Московией хоть какой то своей космической станции и быть не моржет в принципе. Скрепоносы потеряли все технологии для этого.
..
А США.. а те да тоже от участия в МКС отказываются и вперед на орбиту Луны строить Lunar Orbital Platform-Gateway. Ракета носитель для этого есть - SLS. Финансы пойдут с тех, что освободяться от отказа от МКС. Технологии в отличие от скрепоносов тоже есть..
PS В общем лет через 5 будем иметь станцию, на орбите луны а на орбите Земли разве что Китайцы что то запустят.. и все.
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Джон
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