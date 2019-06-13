Індія вирішила побудувати власну космічну станцію

Додано: Суб 15 чер, 2019 12:04

- Варто зазначити, що на сьогоднішній день власні станції в космосі є тільки у США, Росії, Китаю - сотрите бред безграмотного недо-писаки. В космосе есть всего ДВЕ станции МКС - международная и Тяньгун-2 китайская которую сведут с орбиты этим летом и утопят в океане. Очень интересно поинтересоваться у этого "грамотея" что написал неправдивую статейку про названия станций США и страны-агрессора? ))

Что же касается последней ..то у скрепоносов нет не то, что своей орбитальной станции но скоро исчезнет и возможность самостоятельных запусков в космос... После распада СССР скрепоносы потеряли технологию РН Энергия, потом потеряли технологию КА Буран, не смогли запустить ни одного КА дальше земной орбиты в то время как по Марсу катаются марсоходы США и КА Новые Горизонты долетел до Плутона..Сейчас из за криворукости и тупости отказались от совкового РН Протон.. ну и 25+ лет строят хромосомную РН Ангара в которую вбухали более 15+ миллиардов уе а потом данные по распилу засекретили и ничего пока нет.. ибо видимо нет или духовности на нее но скорее всего нет мозгов.

Так что речи про создание Московией хоть какой то своей космической станции и быть не моржет в принципе. Скрепоносы потеряли все технологии для этого.

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А США.. а те да тоже от участия в МКС отказываются и вперед на орбиту Луны строить Lunar Orbital Platform-Gateway. Ракета носитель для этого есть - SLS. Финансы пойдут с тех, что освободяться от отказа от МКС. Технологии в отличие от скрепоносов тоже есть..

PS В общем лет через 5 будем иметь станцию, на орбите луны а на орбите Земли разве что Китайцы что то запустят.. и все.