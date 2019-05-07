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Зупинка на вимогу: як не нарватися на штраф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 чер, 2019 10:24
Пропонуємо до обговорення:
При зупинці вашого автомобіля патрульним поліцейським важливо пам'ятати кілька правил, які не дозволять служителю порядку дорікнути вас в порушенні ПДР.
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