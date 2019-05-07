При зупинці вашого автомобіля патрульним поліцейським важливо пам'ятати кілька правил, які не дозволять служителю порядку дорікнути вас в порушенні ПДР.
Дивися повний текст Зупинка на вимогу: як не нарватися на штраф.
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Додано: Суб 15 чер, 2019 10:24
Зупинка на вимогу: як не нарватися на штраф
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Дивися повний текст Зупинка на вимогу: як не нарватися на штраф.
Додано: Суб 15 чер, 2019 15:43
А якщо поліція не в дозволеному місці вас зупиняє? Можна не зупинятись?
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