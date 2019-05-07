При зупинці вашого автомобіля патрульним поліцейським важливо пам'ятати кілька правил, які не дозволять служителю порядку дорікнути вас в порушенні ПДР.
Дивися повний текст Зупинка на вимогу: як не нарватися на штраф.
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Додано: Суб 15 чер, 2019 10:24
Зупинка на вимогу: як не нарватися на штраф
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Дивися повний текст Зупинка на вимогу: як не нарватися на штраф.
Додано: Суб 15 чер, 2019 15:43
А якщо поліція не в дозволеному місці вас зупиняє? Можна не зупинятись?
Додано: Нед 16 чер, 2019 17:16
Нужно, а не можно. Меня так пытались развести в Харькове, когда новая полиция только появилась. Мент включает мигалку, я прижимаюсь к обочине и останавливаюсь, чтоб его пропустить, он выходит и начинает втирать за остановку в неположенном месте.
Додано: Нед 16 чер, 2019 17:22
Та они за всё подряд пишут. Не дал на лапу, лепят отфонарный пункт. В последний раз штрафонули за то, что я плохо дорожную разметку нанёс на дорогу, это при том, что я не работник дорожной службы, а обычный водитель. Им главное, чтоб ты денег дал на карман, постановления некоторые даже писать не умеют, пишут в каждой строчке по 2 ошибки, адрес не тот, фамилия не та, документы левые прописывают и т. д. Уже сколько взяточников переловили на камеру, так начальство их покрывает
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