Visa, Uber і інші великі компанії вкладуть по $10 млн в...

Оператори платіжних систем Visa Inc., Mastercard Inc. і PayPal Holding Inc., Uber Technologies Inc., що надає послуги на замовлення таксі та доставки їжі, і кілька інших великих компаній підтримали нову криптовалюту Facebook, яку інтернет-гігант планує представити наступного тижня і запустити наступного року.