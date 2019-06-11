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Visa, Uber і інші великі компанії вкладуть по $10 млн в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 чер, 2019 12:10
Пропонуємо до обговорення:
Оператори платіжних систем Visa Inc., Mastercard Inc. і PayPal Holding Inc., Uber Technologies Inc., що надає послуги на замовлення таксі та доставки їжі, і кілька інших великих компаній підтримали нову криптовалюту Facebook, яку інтернет-гігант планує представити наступного тижня і запустити наступного року.
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Додано: Суб 15 чер, 2019 12:10
ну да.
крипта - это ж шлак и ммм.
скоро будет стоить ноль.
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Alex2007
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