Дивиденды ПрАт «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Было принято решение на общем собрании 27.05.19г. выплатить дивиденды.
Предприятие на запросы не отвечает, какие нужно направить документы, заявления.
О проведении общих собраний перестали сообщать с 2018г.
Предприятие срочно реорганизовается, т.е возможно кто не успеет подать заявление (срок выплаты дивидендов установили 2 месяца) уже ничего не получит. А куда направлять и какой формы, информацию не рассылали, на их сайте информации так-же нет.
Возможно пора обращаться в полицию, т.к действия руководства трудно понять, да и наверное пора, что бы проверили реестр акционеров. Рассылки не приходят, предприятие упорно молчит на обращения по эл. почте.
Прошу разъяснить как действовать....в подобной ситуации и с подобными руководителями.
Это уже горит...