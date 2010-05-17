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Дивиденды ПрАт «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА
ПТАХОФАБРИКА»

Дивиденды ПрАт «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 13:47

Дивиденды ПрАт «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Было принято решение на общем собрании 27.05.19г. выплатить дивиденды.
Предприятие на запросы не отвечает, какие нужно направить документы, заявления.
О проведении общих собраний перестали сообщать с 2018г.
Предприятие срочно реорганизовается, т.е возможно кто не успеет подать заявление (срок выплаты дивидендов установили 2 месяца) уже ничего не получит. А куда направлять и какой формы, информацию не рассылали, на их сайте информации так-же нет.
Возможно пора обращаться в полицию, т.к действия руководства трудно понять, да и наверное пора, что бы проверили реестр акционеров. Рассылки не приходят, предприятие упорно молчит на обращения по эл. почте.
Прошу разъяснить как действовать....в подобной ситуации и с подобными руководителями.
Это уже горит...
Марик
 
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