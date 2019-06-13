В "Укравтодорі" відзвітували за ямковий ремонт.
Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" заявили, що на ремонт українських доріг необхідно 59 років.
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Додано: Суб 15 чер, 2019 20:33
В "Укравтодорі" заявили, що на ремонт українських доріг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" заявили, що на ремонт українських доріг необхідно 59 років.
Додано: Суб 15 чер, 2019 20:38
Re: В "Укравтодорі" заявили, що на ремонт українських доріг.
Если бы крали меньше, то может бы и в два раза сократили срок, но больше всего меня убивает состояние одной из главных дорог которая соединяет центра и запад Умань-Винница-Хмельницкий-Тернополь-Стрый. То что между Тернополем и Стрыем это же просто тихий ужас
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