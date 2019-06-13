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В "Укравтодорі" заявили,
що на ремонт українських доріг...

В "Укравтодорі" заявили, що на ремонт українських доріг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:33

В "Укравтодорі" заявили, що на ремонт українських доріг...

Пропонуємо до обговорення:
В "Укравтодорі" відзвітували за ямковий ремонт.

Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" заявили, що на ремонт українських доріг необхідно 59 років.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:33

первый раз услышал правду от ЯмДырДора
swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:38

Re: В "Укравтодорі" заявили, що на ремонт українських доріг.

Если бы крали меньше, то может бы и в два раза сократили срок, но больше всего меня убивает состояние одной из главных дорог которая соединяет центра и запад Умань-Винница-Хмельницкий-Тернополь-Стрый. То что между Тернополем и Стрыем это же просто тихий ужас
Laven
 
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