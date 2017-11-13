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В "Укравтодорі" заявили, що на ремонт українських доріг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 12:18
Странная тенденция - за 28 лет независимости на ремонт дорог требуется 59 лет.
чем дальше тем страшнее
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