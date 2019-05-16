При безпричинній зупинці служителі закону скоюють грубе порушення.
Дивися повний текст Водіїв попередили про незаконну зупинку.
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Додано: Суб 15 чер, 2019 23:09
Водіїв попередили про незаконну зупинку
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Дивися повний текст Водіїв попередили про незаконну зупинку.
Додано: Суб 15 чер, 2019 23:09
Мой четырехлетний сын делит полицию на два типа: полиция которая ловит преступников и полицаи которые останавливают машину и просят денег
По факту упырю достаточно махнуть леденцом и начать разводняк, гражданин же может только пожаловаться потратив время и нервы
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