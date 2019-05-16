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Водіїв попередили про
незаконну зупинку

Водіїв попередили про незаконну зупинку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 23:09

Водіїв попередили про незаконну зупинку

Пропонуємо до обговорення:
При безпричинній зупинці служителі закону скоюють грубе порушення.

Дивися повний текст Водіїв попередили про незаконну зупинку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 23:09

Мой четырехлетний сын делит полицию на два типа: полиция которая ловит преступников и полицаи которые останавливают машину и просят денег
По факту упырю достаточно махнуть леденцом и начать разводняк, гражданин же может только пожаловаться потратив время и нервы
acidw1
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:15

Re: Водіїв попередили про незаконну зупинку

Пару недель назад ехать по Чудновскому райоу Житомирской области. Какой-то умник организовал там антитеррористические учения. Суть учений: расставить милицию и сбу по всему району и останавливать машины для того чтобы смотреть багажники. На одом посте останавливали просто всех, пришлось ждать минут 10 пока очередь до нас дойдет. Зачем это ?
Laven
 
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