При безпричинній зупинці служителі закону скоюють грубе порушення.
Дивися повний текст Водіїв попередили про незаконну зупинку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 чер, 2019 23:09
Водіїв попередили про незаконну зупинку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв попередили про незаконну зупинку.
Додано: Суб 15 чер, 2019 23:09
Мой четырехлетний сын делит полицию на два типа: полиция которая ловит преступников и полицаи которые останавливают машину и просят денег
По факту упырю достаточно махнуть леденцом и начать разводняк, гражданин же может только пожаловаться потратив время и нервы
Додано: Нед 16 чер, 2019 10:15
Re: Водіїв попередили про незаконну зупинку
Пару недель назад ехать по Чудновскому райоу Житомирской области. Какой-то умник организовал там антитеррористические учения. Суть учений: расставить милицию и сбу по всему району и останавливать машины для того чтобы смотреть багажники. На одом посте останавливали просто всех, пришлось ждать минут 10 пока очередь до нас дойдет. Зачем это ?
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|