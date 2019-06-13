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Кіровоградський суд створив
прецедент в Україні, дозволивши

Кіровоградський суд створив прецедент в Україні, дозволивши

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 03:24

Кіровоградський суд створив прецедент в Україні, дозволивши

Пропонуємо до обговорення:
Кіровоградський суд створив прецедент в Україні, дозволивши ФОПу не платити ЄСВ за період без прибутку
dwz
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