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Яку ціну заплатить Україна,
якщо почнеться світова...

Яку ціну заплатить Україна, якщо почнеться світова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 08:04

Яку ціну заплатить Україна, якщо почнеться світова...

Пропонуємо до обговорення:
Торговельні війни між Китаєм і США стали предметом обговорень на саміті "великої двадцятки" G20 у Фукуоці, Японія.

Дивися повний текст Яку ціну заплатить Україна, якщо почнеться світова криза: прогнози експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 08:04

Не согласен. Страны с сырьевой экономикой страдают обычно менее в периоды кризисов, чем страны, массово экспортирующие товары с высокой добавочной стоимостью, которые быстро теряют ценность по причине морального устаревания.

Другими словами китайские телефоны подешевеют.

В периоды мировых кризисов прекрасно будут себя чувствовать страны с закрытой сырьевой экономикой - это КНДР, Россия, Куба.

Китай - страна которая полноценно развивалась в последние годы, но в период кризисов и торговых войн сможет легко переключиться на сырьевую модель, тем более у нее есть товар, имеющий высокий спрос - это электромобили и литий, который нужен для батарей.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 08:55

R2

Не совсем понятно, чем вызвано такое мнение. Хотелось бы увидеть анализ в разрезе основных видов экспортируемой продукции и прогнозов, почему будет падать спрос на тот или иной вид экспорта
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:13

  PasserBy написав:R2

Не совсем понятно, чем вызвано такое мнение. Хотелось бы увидеть анализ в разрезе основных видов экспортируемой продукции и прогнозов, почему будет падать спрос на тот или иной вид экспорта

ну вот мне тоже это не особо понятно. 39%, если я не ошибаюсь, это экспорт зерновых. Грубо гоборя, люди хотят кушать всегда, это не экспорт металла, уровень потребления какого как раз и зависит от степени экономического роста в мире .
Laven
 
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