Торговельні війни між Китаєм і США стали предметом обговорень на саміті "великої двадцятки" G20 у Фукуоці, Японія.
Дивися повний текст Яку ціну заплатить Україна, якщо почнеться світова криза: прогнози експертів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 чер, 2019 08:04
Яку ціну заплатить Україна, якщо почнеться світова...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яку ціну заплатить Україна, якщо почнеться світова криза: прогнози експертів.
Додано: Нед 16 чер, 2019 08:04
Не согласен. Страны с сырьевой экономикой страдают обычно менее в периоды кризисов, чем страны, массово экспортирующие товары с высокой добавочной стоимостью, которые быстро теряют ценность по причине морального устаревания.
Другими словами китайские телефоны подешевеют.
В периоды мировых кризисов прекрасно будут себя чувствовать страны с закрытой сырьевой экономикой - это КНДР, Россия, Куба.
Китай - страна которая полноценно развивалась в последние годы, но в период кризисов и торговых войн сможет легко переключиться на сырьевую модель, тем более у нее есть товар, имеющий высокий спрос - это электромобили и литий, который нужен для батарей.
Додано: Нед 16 чер, 2019 08:55
R2
Не совсем понятно, чем вызвано такое мнение. Хотелось бы увидеть анализ в разрезе основных видов экспортируемой продукции и прогнозов, почему будет падать спрос на тот или иной вид экспорта
Додано: Нед 16 чер, 2019 10:13
ну вот мне тоже это не особо понятно. 39%, если я не ошибаюсь, это экспорт зерновых. Грубо гоборя, люди хотят кушать всегда, это не экспорт металла, уровень потребления какого как раз и зависит от степени экономического роста в мире .
|