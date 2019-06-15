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Яку ціну заплатить Україна,
якщо почнеться світова...

Яку ціну заплатить Україна, якщо почнеться світова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 08:04

Яку ціну заплатить Україна, якщо почнеться світова...

Пропонуємо до обговорення:
Торговельні війни між Китаєм і США стали предметом обговорень на саміті "великої двадцятки" G20 у Фукуоці, Японія.

Дивися повний текст Яку ціну заплатить Україна, якщо почнеться світова криза: прогнози експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 08:04

Не согласен. Страны с сырьевой экономикой страдают обычно менее в периоды кризисов, чем страны, массово экспортирующие товары с высокой добавочной стоимостью, которые быстро теряют ценность по причине морального устаревания.

Другими словами китайские телефоны подешевеют.

В периоды мировых кризисов прекрасно будут себя чувствовать страны с закрытой сырьевой экономикой - это КНДР, Россия, Куба.

Китай - страна которая полноценно развивалась в последние годы, но в период кризисов и торговых войн сможет легко переключиться на сырьевую модель, тем более у нее есть товар, имеющий высокий спрос - это электромобили и литий, который нужен для батарей.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 08:55

R2

Не совсем понятно, чем вызвано такое мнение. Хотелось бы увидеть анализ в разрезе основных видов экспортируемой продукции и прогнозов, почему будет падать спрос на тот или иной вид экспорта
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:13

  PasserBy написав:R2

Не совсем понятно, чем вызвано такое мнение. Хотелось бы увидеть анализ в разрезе основных видов экспортируемой продукции и прогнозов, почему будет падать спрос на тот или иной вид экспорта

ну вот мне тоже это не особо понятно. 39%, если я не ошибаюсь, это экспорт зерновых. Грубо гоборя, люди хотят кушать всегда, это не экспорт металла, уровень потребления какого как раз и зависит от степени экономического роста в мире .
Laven
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:58

Основной экспортный продукт Украины с/х- почти 19 млрд$. В кризис есть перестанут? Будут потери от металлургии, но их перекроют ростом цен на сельхозпродукцию. Спрос на еду растет и будет расти бесконечно, по мере увеличения популяции населения и сокращения сельхозземель. Украина занимает 30 место в строительном Дуинг Бизнес (DB), готовящаяся отмена паевой участи, поднимет на 9 место в DB, что приведет новому витку строительного бума, подключение иностранных строительных компаний и внутреннее потребление. Євробонды Украины раскупили по 6,75% при старте 7,125%. Спрос 5,5 млрд Євро.
isviridyuk
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 12:03

buratinyo - Да, Россия прекрасно будут себя чувствовать - особенно когда нефть упадет до 35-40 долл. :) Мы уже видели это в 2008 году. Проверьте, сколько сотен миллиардов долларов Россия тогда потеряла из своих бюджетных резервов, чтобы спасти себя.
kol61
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 12:47

  kol61 написав:buratinyo - Да, Россия прекрасно будут себя чувствовать - особенно когда нефть упадет до 35-40 долл. :) Мы уже видели это в 2008 году. Проверьте, сколько сотен миллиардов долларов Россия тогда потеряла из своих бюджетных резервов, чтобы спасти себя.

Да, бюджет они принимают из расчета, что цены на нефть будут 32-33 доллара. Когда цены выше они расширяют расходную часть бюджета. Так как фантазия ограничена, то дополнительно финансируются высоко-прибыльные традиционные проекты - а ля, майданы в соседних странах с последующей внешней агрессией с целью захвата территорий, оборудования с промышленных предприятий и институтов.

Резервы и нужны, чтобы сглаживать последствия кризисов. Важно их иметь.

Ну, и не нужно забывать, что резервы там настоящие, а не такие как в Украине под руководством иностранных спецов, которые в резервы почему-то занесли заемные средства!!!!! Это пипец, гаспада. :mrgreen:
buratinyo
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