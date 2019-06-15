Торговельні війни між Китаєм і США стали предметом обговорень на саміті "великої двадцятки" G20 у Фукуоці, Японія.
Дивися повний текст Яку ціну заплатить Україна, якщо почнеться світова криза: прогнози експертів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 чер, 2019 08:04
Яку ціну заплатить Україна, якщо почнеться світова...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яку ціну заплатить Україна, якщо почнеться світова криза: прогнози експертів.
Додано: Нед 16 чер, 2019 08:04
Не согласен. Страны с сырьевой экономикой страдают обычно менее в периоды кризисов, чем страны, массово экспортирующие товары с высокой добавочной стоимостью, которые быстро теряют ценность по причине морального устаревания.
Другими словами китайские телефоны подешевеют.
В периоды мировых кризисов прекрасно будут себя чувствовать страны с закрытой сырьевой экономикой - это КНДР, Россия, Куба.
Китай - страна которая полноценно развивалась в последние годы, но в период кризисов и торговых войн сможет легко переключиться на сырьевую модель, тем более у нее есть товар, имеющий высокий спрос - это электромобили и литий, который нужен для батарей.
Додано: Нед 16 чер, 2019 08:55
R2
Не совсем понятно, чем вызвано такое мнение. Хотелось бы увидеть анализ в разрезе основных видов экспортируемой продукции и прогнозов, почему будет падать спрос на тот или иной вид экспорта
Додано: Нед 16 чер, 2019 10:13
ну вот мне тоже это не особо понятно. 39%, если я не ошибаюсь, это экспорт зерновых. Грубо гоборя, люди хотят кушать всегда, это не экспорт металла, уровень потребления какого как раз и зависит от степени экономического роста в мире .
Додано: Нед 16 чер, 2019 10:58
Основной экспортный продукт Украины с/х- почти 19 млрд$. В кризис есть перестанут? Будут потери от металлургии, но их перекроют ростом цен на сельхозпродукцию. Спрос на еду растет и будет расти бесконечно, по мере увеличения популяции населения и сокращения сельхозземель. Украина занимает 30 место в строительном Дуинг Бизнес (DB), готовящаяся отмена паевой участи, поднимет на 9 место в DB, что приведет новому витку строительного бума, подключение иностранных строительных компаний и внутреннее потребление. Євробонды Украины раскупили по 6,75% при старте 7,125%. Спрос 5,5 млрд Євро.
Додано: Нед 16 чер, 2019 12:03
buratinyo - Да, Россия прекрасно будут себя чувствовать - особенно когда нефть упадет до 35-40 долл. :) Мы уже видели это в 2008 году. Проверьте, сколько сотен миллиардов долларов Россия тогда потеряла из своих бюджетных резервов, чтобы спасти себя.
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:03
никто ж не спорит Росссия великая старна никто ж не спорит
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:05
Re: Яку ціну заплатить Україна, якщо почнеться світова...
нажать что бы посмотреть полностью
или если кто по форме не узнает вот расшифровка
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:08
Re: Яку ціну заплатить Україна, якщо почнеться світова...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:12
buratinyo,
По моим данным, российский бюджет на 2019 год основан на предположении, что среднегодовая цена на нефть составляет 50-55 долларов США. В любом случае, российская экономика и финансы находятся в огромной зависимости от экспорта углеводородов, и нет возможности, что кризис не повредит им. Конечно, у них есть резервы, но трудно сказать, что потеря резервов это "прекрасно себя чувствоване" ;)
|