У Великобританії протестували 15 електрокарів, які доступні на місцевому авторинку, і склали рейтинг найбільш далекобійних.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 08:09
Британці склали рейтинг найбільш далекобійних електрокарів
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Дивися повний текст Британці склали рейтинг найбільш далекобійних електрокарів.
Додано: Нед 16 чер, 2019 08:10
А чего же китайцев в списке нет? Потому что они далеко от Великобритании?
Думаю, что китайские электромобили при рассмотрении займут высшие места в этом списке. При этом по соотношению цена-пробег они будут на недосягаемой высоте.
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