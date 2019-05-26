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Британці склали рейтинг найбільш
далекобійних електрокарів

Британці склали рейтинг найбільш далекобійних електрокарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 08:09

Британці склали рейтинг найбільш далекобійних електрокарів

Пропонуємо до обговорення:
У Великобританії протестували 15 електрокарів, які доступні на місцевому авторинку, і склали рейтинг найбільш далекобійних.

Дивися повний текст Британці склали рейтинг найбільш далекобійних електрокарів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 08:10

А чего же китайцев в списке нет? Потому что они далеко от Великобритании?

Думаю, что китайские электромобили при рассмотрении займут высшие места в этом списке. При этом по соотношению цена-пробег они будут на недосягаемой высоте.
buratinyo
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