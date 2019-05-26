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Британці склали рейтинг найбільш
далекобійних електрокарів

Британці склали рейтинг найбільш далекобійних електрокарів
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 08:09

Британці склали рейтинг найбільш далекобійних електрокарів

Пропонуємо до обговорення:
У Великобританії протестували 15 електрокарів, які доступні на місцевому авторинку, і склали рейтинг найбільш далекобійних.

Дивися повний текст Британці склали рейтинг найбільш далекобійних електрокарів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 08:10

А чего же китайцев в списке нет? Потому что они далеко от Великобритании?

Думаю, что китайские электромобили при рассмотрении займут высшие места в этом списке. При этом по соотношению цена-пробег они будут на недосягаемой высоте.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:35

"Tesla Model X 100D. Реальный запас хода: 373 км" ?!?! Какой идиот это написал ? Ребята из ТеслаСервис.киев.уа на 100-ке из Львова в Киев приехали, пробег на одном заряде составил более 600 км. Да, местами приходилось ехать 70-80 км/час, но ведь проехали!
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:01

  LutsMan написав:"Tesla Model X 100D. Реальный запас хода: 373 км" ?!?! Какой идиот это написал ? Ребята из ТеслаСервис.киев.уа на 100-ке из Львова в Киев приехали, пробег на одном заряде составил более 600 км. Да, местами приходилось ехать 70-80 км/час, но ведь проехали!

ну так и остальные электрички тоже покажут схожие результаты если ехать в максимально экономичном режиме. Но ведь это не езда.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 08:28

Тест бредовый причем совсем бредовый. Без ссылки на источник это просто лютая хрень написана

У Tesla Model X 100D батарея 100кВт/ч. Расход 1,2кВт/ч на 1 км? Итого пробег всего 83 км?????
У Hyundai Kona Electric 64kWh. расход 2,2кВт/ч пробег 29 км???? Всего????

Какие блин расходы?

А даже если прикинуть что неправильно перевели то батарея 100 кВт/ч при расходе 1,2 всегда проедет дальше чем батарея 64кВт при расходе 2,2.

В общем за Теслой гнаться и гнаться остальным компаниям
ivsmvs84
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