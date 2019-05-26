У Великобританії протестували 15 електрокарів, які доступні на місцевому авторинку, і склали рейтинг найбільш далекобійних.
Дивися повний текст Британці склали рейтинг найбільш далекобійних електрокарів.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 08:09
Британці склали рейтинг найбільш далекобійних електрокарів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Британці склали рейтинг найбільш далекобійних електрокарів.
Додано: Нед 16 чер, 2019 08:10
А чего же китайцев в списке нет? Потому что они далеко от Великобритании?
Думаю, что китайские электромобили при рассмотрении займут высшие места в этом списке. При этом по соотношению цена-пробег они будут на недосягаемой высоте.
Додано: Нед 16 чер, 2019 10:35
"Tesla Model X 100D. Реальный запас хода: 373 км" ?!?! Какой идиот это написал ? Ребята из ТеслаСервис.киев.уа на 100-ке из Львова в Киев приехали, пробег на одном заряде составил более 600 км. Да, местами приходилось ехать 70-80 км/час, но ведь проехали!
Додано: Нед 16 чер, 2019 11:01
ну так и остальные электрички тоже покажут схожие результаты если ехать в максимально экономичном режиме. Но ведь это не езда.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Пон 17 чер, 2019 08:28
Тест бредовый причем совсем бредовый. Без ссылки на источник это просто лютая хрень написана
У Tesla Model X 100D батарея 100кВт/ч. Расход 1,2кВт/ч на 1 км? Итого пробег всего 83 км?????
У Hyundai Kona Electric 64kWh. расход 2,2кВт/ч пробег 29 км???? Всего????
Какие блин расходы?
А даже если прикинуть что неправильно перевели то батарея 100 кВт/ч при расходе 1,2 всегда проедет дальше чем батарея 64кВт при расходе 2,2.
В общем за Теслой гнаться и гнаться остальным компаниям
Додано: Пон 17 чер, 2019 16:08
Існує якийсь рейтинг авторів статей? Щоб одразу пропускати такої якості матеріали!
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