Ілон Маск заявив на зустрічі з акціонерами про створення автомобіля-субмарини.
Дивися повний текст Ілон Маск заявив про створення автомобіля-субмарини.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 09:06
Ілон Маск заявив про створення автомобіля-субмарини
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Дивися повний текст Ілон Маск заявив про створення автомобіля-субмарини.
Додано: Нед 16 чер, 2019 09:06
По факту, содержание статьи противоречит заголовку - Маск не заявлял о создании такого автомобиля, а сказал, что, возможно, будет изготовлен выставочный экземпляр.
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