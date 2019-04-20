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Ілон Маск заявив про створення
автомобіля-субмарини

Ілон Маск заявив про створення автомобіля-субмарини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 09:06

Ілон Маск заявив про створення автомобіля-субмарини

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск заявив на зустрічі з акціонерами про створення автомобіля-субмарини.

Дивися повний текст Ілон Маск заявив про створення автомобіля-субмарини.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 09:06

По факту, содержание статьи противоречит заголовку - Маск не заявлял о создании такого автомобиля, а сказал, что, возможно, будет изготовлен выставочный экземпляр.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:50

Когда уже Маск сделает выставочный образец машины времени? Я слетаю на 10 лет в прошлое, дам себе волшебного пенделя и куплю биткоэнов.
airmax78
 
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