RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У продажу з'явився найменший
електропікап за 5,7 тисяч...

У продажу з'явився найменший електропікап за 5,7 тисяч...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 17:18

У продажу з'явився найменший електропікап за 5,7 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
В наші дні електричні пікапи найчастіше стають чимось особливим. Однак ніщо не зрівняється з цим мініатюрним китайцем. Компанія Kaiyun Motors почала випускати вантажівку Electric Pickman, вартістю трохи більше п'яти тисяч доларів.

Дивися повний текст У продажу з'явився найменший електропікап за 5,7 тисяч доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89330
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 17:18

Свинцовая батарея, сдохнет через 300-500 зарядов, тоесть через 30 тыс км полностью менять батарею. Хотя из 110 км там будет реальных 40 км, так что через 12 тыс км.

В принципе вполне сойдет для помещения и складских работ, так как можно использовать в закрытом помещении (нет выхлопа).
AlifeSoft
 
Повідомлень: 2205
З нами з: 30.10.08
Подякував: 206 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Лікар в один клік: в Україні з'явився додаток екстреного...
R2 » Чет 13 чер, 2019 13:03
3 74
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 12:48
yama
З'явився прототип вічної шини, яку неможливо проколоти
R2 » Пон 10 чер, 2019 11:29
1 74
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 11:29
komp
У київському метро почали відключати автомати з продажу...
R2 » Чет 30 тра, 2019 12:20
4 168
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 14:29
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12553)
16.06.2019 18:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.