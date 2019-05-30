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У продажу з'явився найменший електропікап за 5,7 тисяч...
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Додано: Нед 16 чер, 2019 17:18
Пропонуємо до обговорення:
В наші дні електричні пікапи найчастіше стають чимось особливим. Однак ніщо не зрівняється з цим мініатюрним китайцем. Компанія Kaiyun Motors почала випускати вантажівку Electric Pickman, вартістю трохи більше п'яти тисяч доларів.
Дивися повний текст У продажу з'явився найменший електропікап за 5,7 тисяч доларів
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R2
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Додано: Нед 16 чер, 2019 17:18
Свинцовая батарея, сдохнет через 300-500 зарядов, тоесть через 30 тыс км полностью менять батарею. Хотя из 110 км там будет реальных 40 км, так что через 12 тыс км.
В принципе вполне сойдет для помещения и складских работ, так как можно использовать в закрытом помещении (нет выхлопа).
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AlifeSoft
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