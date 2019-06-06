Рівень заборгованості за лікарняними досяг 1,3 млрд грн, над її погашенням зараз працює уряд.
Дивися повний текст Рівень заборгованості за лікарняними досяг 1,3 млрд грн.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 18:59
Рівень заборгованості за лікарняними досяг 1,3 млрд грн
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Дивися повний текст Рівень заборгованості за лікарняними досяг 1,3 млрд грн.
Додано: Нед 16 чер, 2019 18:59
Совсем ох-ли, сначала на пенсии забили теперь на соц. выплаты, всегда больничные покупались и все платили, а тут Рева самый умный нашелся, наверно с ним не поделились. Надо будет сходить на больничный, отдохнуть от трудов и забот.
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