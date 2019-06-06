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Рівень заборгованості за
лікарняними досяг 1,3 млрд грн

Рівень заборгованості за лікарняними досяг 1,3 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:59

Рівень заборгованості за лікарняними досяг 1,3 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Рівень заборгованості за лікарняними досяг 1,3 млрд грн, над її погашенням зараз працює уряд.

Дивися повний текст Рівень заборгованості за лікарняними досяг 1,3 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:59

Совсем ох-ли, сначала на пенсии забили теперь на соц. выплаты, всегда больничные покупались и все платили, а тут Рева самый умный нашелся, наверно с ним не поделились. Надо будет сходить на больничный, отдохнуть от трудов и забот.
tigr-uu
 
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